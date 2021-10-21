CNC Taşlama Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 CNC Taşlama Operatörü Maaşları ve İş İlanları

CNC Taşlama Operatörü görev tanımı nedir, CNC Taşlama Operatörü ne iş yapar, CNC Taşlama Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? CNC Taşlama Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

CNC Taşlama Operatörü Tanımı;

CNC torna operatörü ya da CNC tezgah operatörü gibi farklı tabirler ile isimlendirilen bu iş kolu CNC makineleri kullanarak işlenen malzemelerin delme, frezeleme, taşlama, talaş kaldırma, büküm gibi işlemlerini yerine getiren kişidir.

CNC Taşlama Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 CNC Taşlama Operatörü Maaşları

CNC Taşlama Operatörü maaşı ortalama aylık 4.750- TL’dir. En düşük CNC Taşlama Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR CNC Taşlama Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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CNC Taşlama Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

CNC Taşlama Operatörü Ne İş Yapar?

CNC Taşlama Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

CNC Taşlama Operatörü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları ve Operatörleri( 7223 'den devam)

CNC Taşlama Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde CNC Taşlama Operatörü mesleğinin meslek kodu 7225.02 olarak belirlenmiştir



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