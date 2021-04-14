CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yüksek yoğunlukta akım geçirilen bir tel yardımıyla kesme yöntemi ile işleyen kişidir.

CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü Maaşları

CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü maaşı ortalama aylık 3.860 - TL’dir. En düşük maaşı 3.000 -TL, En yüksek ise 6.250 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim düzeyindeki eğitim yeterlidir.

CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü Ne İş Yapar?

CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak görev ve işlemleri yerine getirir.

CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü mesleğinin meslek kodu 7223.92 olarak belirlenmiştir

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