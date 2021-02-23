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  3. CNN International spikeri Brianna Keilar gözyaşlarına hakim olamadı!

CNN International spikeri Brianna Keilar gözyaşlarına hakim olamadı!

CNN International spikeri Brianna Keilar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bir haberi sunarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da farklı mutasyonları görülen yeni tip koronnavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri'nde 28 milyondan fazla vaka kayıtlara geçerken, can kaybı sayısının 500 bini aştığı öğrenildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle zor günler geçiriyor. Ülke haşa salgınının merkez üssü durumunda.

CNN International'ın sunucusu Brianna Keilar, canlı yayında koronavirüs kaynaklı ölümlere ilişkin sunduğu haber sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

"Kişisel olarak tanımasak da kaybettiğimiz insanları tanımalıyız." ifadelerini kullanan CNN International'ın sunucusu Brianna Keilar, içinde bulundukları durumun zor olduğunu söyleyerek gözyaşlarını sildi.

"Biliyorum yoruldunuz, pes ettiniz. İlk vakanın üzerinden 1 yıl geçti." ifadesini kullanan Keilar, yüz binlerce ABD vatandaşının yeni tip koronavirüs (Kovidf-19) salgınına kurban gittiğini anımsatıp, "Hayatınızdakilere, onlar için orada olduğunuzu hatırlatmak için iyi bir gün." dedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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