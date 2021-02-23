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  3. CNN International spikeri Brianna Keilar gözyaşlarına hakim olamadı!

CNN International spikeri Brianna Keilar gözyaşlarına hakim olamadı!

CNN International spikeri Brianna Keilar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bir haberi sunarken gözyaşlarına hakim olamadı.
23 Şubat 2021 Salı 21:31
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