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  3. CNN Türk Akıl Çemberi'nde gergin anlar! İyi Partili Aytun Çiray ile Melik Yiğitel arasında 'Haddini bil' kavgası! Tartışma alevlenince programa ara verildi!

CNN Türk Akıl Çemberi'nde gergin anlar! İyi Partili Aytun Çiray ile Melik Yiğitel arasında 'Haddini bil' kavgası! Tartışma alevlenince programa ara verildi!

Cnn Türk'te Başak Şengül'ün Akıl Çemberi'ne bağlanan İyi Partili Aytun Çiray ile Melik Yiğitel arasında tartışma çıktı programa bağlanan Aytun Çirayın  "Ben sizinle uğraşamam  telefonu kapatırım" sözüne Melik Yiğitel, “sen kimsin hadsiz terbiyesiz kapat telefonu" diyerek çok sert tepki gösterdi. Yaşanan tartışmaların üzerine programa ara verilerek reklama gidilmek zorunda kalındı.

CNN Türk Akıl Çemberi'nde gergin anlar! İyi Partili Aytun Çiray ile Melik Yiğitel arasında 'Haddini bil' kavgası! Tartışma alevlenince programa ara verildi!

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Başak Şengül moderatörlüğündeki Akıl Çemberi programında, gazeteci Melik Yiğitel ile İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray arasında gerginlik yaşandı.

"SİZİNLE UĞRAŞAMAM"

Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun da yer aldığı programa Aytun Çıray telefonla bağlandı.

Çıray’ın canlı yayında konuklara "Sizinle uğraşamam" demesi üzerine Yiğitel çok sinirlendi.

CNN Türk Akıl Çemberi'nde gergin anlar! İyi Partili Aytun Çiray ile Melik Yiğitel arasında 'Haddini bil' kavgası! Tartışma alevlenince programa ara verildi!

"KAPAT TELEFONU, HADSİZ"

Çıray’ın konuşmasını bölen Yiğitel, "Aytun bey, kapatın. Bu ne içim cümle? Haddini bil, hadsiz!" diye konuştu.

"ÇOK AĞIR BİR CÜMLE"

Moderatör Şengül'ün "Melik bey sakin olalım, Aytun bey cevap hakkını kullanmak istedi" sözleri karşısında daha çok öfkelenen Yiğitel, "Sizinle uğraşamam cümlesini geri alacak. Kapat kardeşim! Çok ağır bir cümle bu. Ne demek sizinle uğraşamam. Sen kimsin?" diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan bu gerilim dolu anların ardından Çıray yayından ayrılırken Şengül yönetmeninden programa ara vermek zorunda kaldı.

CNN Türk Akıl Çemberi'nde gergin anlar! İyi Partili Aytun Çiray ile Melik Yiğitel arasında 'Haddini bil' kavgası! Tartışma alevlenince programa ara verildi!

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