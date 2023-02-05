CNN Türk canlı yayında tırnaklarını kesmişti! Hakan Bayrakçı, tırnağını kesme nedenini açıkladı, eleştirilere sert çıktı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge programına Dursun Çiçek, Mete Yarar, İsmail Dükel ve Hakan Bayrakçı katıldı. Programda Hakan Bayrakçı'nın tırnaklarını kestiği anlar kameralara yansıdı. Ekranda kendisini fark eden Bayrakçı, daha sonra tırnak makasını bırakınca söz konusu olay sosyal medyada gündem olmuştu.

"TIRNAĞIMIN ARASINDA BİR ŞEY OLMASI ÇOK RAHATSIZ EDER BENİ. O ESNADA ÇIKARIP KESMEYE BAŞLADIM"

Yaşananların ardından Ahmet Hakan'a konuşan Hakan Bayrakçı, tırnak kesmesine ilişkin olarak şunları söyledi:

Haberin Devamı

"Akşama doğru yayınlar için hazırlanırım. O gün eşim evde eşyaların yerlerini değiştiriyordu. Değişiklikleri beğendim. Şamdanlara mum koydu, yaktı. İki ufak köpeğimiz var. Biz salonda değilken yaklaşırlar falan diye mumları söndürmeye başladık. Söndürürken şamdan devrildi, sehpaya bulaştı. Bir yandan köpeklerimizin havlamaları, bir yandan bulaşmasın falan diye mumları toparlarken hem ellerime bulaştı hem de sehpayı sileyim dedim, çıkmayınca parmaklarla kazıdım. İlk hatam burada galiba. Bırak, sonra bir biçimde halledilir değil mi? Sonra elimi yıkayıp alelacele CNN Türk’ün otomobiline bindim. Gerçi yolda elimdeki sıkıntıyı fark ettim. Ama arabada telefonlar geldi, müdahale edemedim. Neyse... Zaten zor yetişmiştim, hemen stüdyoya girdim. Yayın başladı. Tırnağımın arasında bir şey olması çok rahatsız eder beni. O esnada çıkarıp kesmeye başladım. Bu da büyük hata oldu."

Haberin Devamı

YANINDA TIRNAK MAKASI TAŞIYOR MU?

Tırnak makasının yanında sürekli bulunup bulunmadığına ilişkin konuşan Bayrakçı, "Yanımda bir küçük kutu var. İçinde ilaçlar, ufak tefek aletler ve evet makas da var. Hiç de kullanmamıştım. Böyle bir olayla ve böyle bir zamanda kullanacağım hiç aklıma gelmemişti" dedi.

"FİKİRLERİMDEN RAHATSIZ OLANLAR, BU OLAYI FIRSAT BİLİP HER TÜRLÜ HAKARETİ ETTİLER"

Bayrakçı kendisine yönelik yapılan eleştirilere yanıt vererek şunları kaydetti:

"Tepkiler elbette haklı. Hoş olmadı. Ama önemli bir husus var. Hakaret ederek her türlü şeyi yazanlar genelde aynı siyasi görüşte olan insanlar. Farklı bir siyasi görüşü olanlar ise teselli etmiş, hoş görmüş bu olayı. Tabii böyle olunca şunu düşünüyorum. Fikirlerimden rahatsız olanlar, bu olayı fırsat bilip her türlü hakareti ettiler. Tamam, olay tabii ki kötü. Ama niye hep aynı görüşteki insanlar demediğini bırakmamış? Ve neden hep farklı siyasi eğilimi olanlar hoş görmüş, teselli etmiş? Buradan anlıyorum işin içine siyasetin girdiğini."

"CANLI YAYINLARDA DİKKATLİ OLMAK GEREKİR"

Yaşanan olayla ilgili özeleştiri yapan Bayrakçı, "Her şekilde canlı yayınlarda dikkatli olmak gerekir. İstersen haftada yüz saatin yirmi saatinde değil yarısında bile canlı yayında olsan dikkati elden bırakmayacaksın. Biz siyaset konuşan insanlarız. Bazı siyasetçileri yoğun biçimde eleştirebiliyoruz. Bu da birilerinde bir birikim yapıyor. Herhangi bir açığını arıyorlar, seni linç edip sana nefret kusmak için fırsat kolluyorlar. Maalesef ben de onlara bir fırsat vermiş oldum. Üzgünüm tabii ki" dedi.