CNN Türk'te muhabirlik, haber ve siyaset programı sunuculuğu yapan Büşra Aslantaş, gündüz kuşağında öğle haberlerini sunmaktadır. Bu kapsamda sürekli ekranlara çıkan bir isim olan Büşra Aslantaş'ın biyografisi vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Bizlerde sizler için en çok merak edilen CNN Türk haber sunucusu Büşra Aslantaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? sorularına haberimizde yer verdik.

CNN TÜRK HABER SUNUCUSU BÜŞRA ASLANTAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Muhabir, haber programı sunucusu olan Büşra Aslantaş, 1985 yılında Ankara'da doğdu. Eğitim hayatında 2003 yılında TED Ankara Koleji'nden, 2007 yılında ise Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Büşra Aslantaş, 2018 Haziran ayından bu yana CNN TÜRK İstanbul büroda Dış Haberler Masası’nda muhabir olarak çalışıyordu. Öncesindeki 10 yıl boyunca CNN TÜRK Ankara büroda görev yapmıştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Domuz gribi salgını başladığında sağlık muhabiri olarak görev aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğundaki ilk 3 yılını 'CHP Muhabiri' olarak takip etti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görevdeki son bir yılını 'Cumhurbaşkanlığı Muhabiri' olarak izledi. Son 5 yılda ise 'Diplomasi Muhabiri' olarak görev aldı. Dış politikadaki yoğun gündemden fırsat buldukça enerji alanındaki gelişmeleri haber yaptı.

Ermenistan'dan Libya'ya çok sayıda ülkede uluslararası zirveleri, toplantıları, gelişmeleri takip eden Arslantaş, 2014 yılında Türkiye'nin peşmergeyi eğittiğini Erbil'den duyurmuştu. 2015 yılında İsrail genel seçimlerinde şehir şehir gezmişti. Aynı sene AB üyesi ülkelerden gazeteci ve siyasilerle birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programı'na (IVLP) katıldı. Ankara Garı önündeki terör saldırısı ve 1 Kasım seçimleri gibi kritik gelişmelerde CNN International için de bağlantılar gerçekleştirdi. 15 Mart 2019 tarihinde Christchurch'taki terör saldırısının yankılarını Yeni Zelanda’dan aktardı.

2017 senesinde "İran’da siyaset ve yaşam" adlı dizi habere imza attı. Çok sayıda siyasi, diplomat ve yönetici ile röportajlar yaptı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, BP İcra Kurulu Başkanı Bob Dudley (CNN International için); dönemin - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony Blinken, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Shulz bunlardan sadece birkaçı.

BÜŞRA ASLANTAŞ KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

İyi derecede İngilizce bilen 36 yaşındaki Büşra Arslantaş, akademisyen Mustafa Çağatay Aslan ile evlidir