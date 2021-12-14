CNN Türk muhabiri, canlı yayında öyle bir pot kırdı ki! Merkez Bankasının faiz kararını açıkladı, hatasını hemen düzeltti
CNN Türk muhabiri canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan ekonomi zirvesi sonrası Merkez Bankası'nın vereceği karara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, faiz kararının ne yönde olacağına dair detaya yer verdi. Yaptığı hatayı fark eden muhabir, söylediği cümleyi vakit kaybetmeden düzeltti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının yöneticileriyle, ekonomi zirvesi sonrası Merkez Bankası'nın vereceği karara ilişkin değerlendirmede bulunmak üzere bir araya geldi. Ekonomi zirvesin sonrası canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CNN muhabiri, faiz kararına ilişkin pot kırdı.
HEMEN DÜZELTTİ
CNN muhabiri, Merkez Bankası'nın Perşembe günü faiz indirme kararı alacağını ağzından kaçırarak, "Merkez Bankası Başkanlığının bir faiz indirme kararı olacak" dedi. Hatasını anında fark eden muhabir sözlerini, "Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak" diye değiştirdi.