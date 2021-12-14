CNN Türk muhabiri, canlı yayında öyle bir pot kırdı ki! Merkez Bankasının faiz kararını açıkladı, hatasını hemen düzeltti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının yöneticileriyle, ekonomi zirvesi sonrası Merkez Bankası'nın vereceği karara ilişkin değerlendirmede bulunmak üzere bir araya geldi. Ekonomi zirvesin sonrası canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CNN muhabiri, faiz kararına ilişkin pot kırdı.

HEMEN DÜZELTTİ

CNN muhabiri, Merkez Bankası'nın Perşembe günü faiz indirme kararı alacağını ağzından kaçırarak, "Merkez Bankası Başkanlığının bir faiz indirme kararı olacak" dedi. Hatasını anında fark eden muhabir sözlerini, "Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak" diye değiştirdi.