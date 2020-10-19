CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk haberi sunarken bomba düştü

İşgalci Ermenistan bu kez Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir pamuk fabrikasını hedef aldı. Havan toplarının atıldığı saldırıda 1 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Olaya öğrendikten sonra bölgeye giden CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman canlı yayında çekim yaptıkları sırada bölgeye bomba düştü.

Öte yandan bölgede yayın yapan NTV ekibinden muhabir Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, vurulan noktadan yayın yaparken bir saldırı daha oldu. İşte canlı yayında yaşanan patlama anı...

BÖLGEDE TOPÇU ATIŞLARI SÜRÜYOR

Bölgedeki yetkililer, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi paylaşmadı. Fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın devam ediyor. Ermenistan tarafından bölgeye topçu atışları yoğun şekilde sürüyor.

Saldırılar nedeniyle bölgeye kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor.