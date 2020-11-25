CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'te koronavirüse yakalandı!

CNN Türk'ün sevilen muhabiri Fulya Öztürk koronavirüse yakalandı. Bu haberi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan ünlü muhabir yaşadığı zor süreci de tek tek anlattı.

Koronavirüs süreci boyunca işinin başında olan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Instagram hesabından durumu hakkında bilgi veren Öztürk Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmeden önce test yaptırdığını ancak test sonucunun negatif çıktığını ancak Dağlık Karabağ zaferi sonrası kalabalık içerisine girmek zorunda kaldığı için koronavirüse yakalandığını ifade etti.

"ÖZEL HASTANELERDE BİLE YER BULMAKTA ZORLANDIM"

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi sürecinin başladığını belirten Fulya Öztürk, "Açık söyleyeyim, özel hastanelerde bile yer bulmakta zorlandım. En sonunda Acıbadem Taksim Hastanesi'nden cevap geldi. Ve oraya taşındım" dedi.

Öztürk, "Aldığı önlemler sayesinde süreci hafif geçiriyorum. Kan tahlillerim ilk etapta kötü gelmiş olsa da düzeldi. Bugün 7. günüm hastaneden taburcu oluyorum. Semptomlarsa, kemik ağrısı, özellikle bacak ağrısı, hafif nefes darlığı yaşadım. Şimdi iyiyim" ifadelerini kullandı.

"İLAÇLAR YÜZÜMDE KIZARIKLIĞA NEDEN OLDU"

Fulya Öztürk, aldığı ilaçların yüzünde kızarıklığa neden olduğunu belirterek, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bu sessiz, sakin geçirdiğim süreçte, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'dan aldığım telefonlar bana güç verdi. Aldığım manevi destek çok değerliydi. Bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Rabbim tüm hastalara şifa versin"