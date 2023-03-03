CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Gülşen Coşkun'un biyografisi

Televizyon muhabirleri arasında önemli bir kişi olan Gülşen Coşkun, yapmış olduğu haberlerle izleyicilerin dikkat çekmektedir. Peki Gülşen Coşkun kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir. İşte Gülşen Coşkun'un biyografisi

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CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Gülşen Coşkun'un biyografisi 1

CNN Türk muhabiri ve editörü Gülşen Coşkun, başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Gülşen Coşkun, televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Gülşen Coşkun, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Gülşen Coşkun'ın biyografisi haberimizde...

CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Gülşen Coşkun'un biyografisi 2

GÜLŞEN COŞKUN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1985 yılında Ankara'da doğan Gülşen Coşkun Bahçelievler Deneme Lisesi'ni bitirdikten sonra, 2008 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur.

Gülşen Coşkun 2003-2008 yılları arasında Radyo Bilkent'te haber sundu, İdari İşler Sorumluluğu üstlendi.

Başarılı gazeteci bir süre Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa Kibaroğlu ile dış politika programı sundu. Ayrıca kültür - sanat programları da hazırlayıp sundu.Üniversite yıllarında UNHCR, TRT Ankara Radyosu ve Star Haber'de de staj yaptı. Üniversite 2. sınıfta stajyer olarak başladığı CNN TÜRK'te ise muhabirliğe ve editörlüğe devam ediyor. İngilizce biliyor.

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