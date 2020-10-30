CNN Türk sunucusunun zor anları! İzmir'deki deprem haberini sunmakta zorlandı

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren depremde henüz bir can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

ENKAZDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Depremin yerin 16.5 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi. Depremi İzmir'de yaşayan çok sayıda vatandaş, yıkılan binalar olduğu yönünde paylaşımlarda bulunuyor. Kandilli Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu. İzmir'de bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Sarsıntıların ise hala devam ettiği belirtiliyor. Öte yandan çöken binalarda çalışma başlatıldı. Yıkılan evler dolayısıyla oluşan enkazdan dumanlar yükseldi.

HABERİ SUNMAKTA ZORLANDI

CNN Türk ekranlarında gündemdeki depremle ilgili gelişmeleri canlı yayında aktaran Sultan Arınır İzmir'de yıkılan evlerin görüntüsü üzerine açıklama yaparken gözleri doldu ve yutkunamadı. Arınır, ''Can kaybının olup olmadığını bilmiyoruz, umuyoruz yoktur. büyük bir deprem oldu '' dedi.

AFAD duyurdu: İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! Ege ve Marmara fena sallandı

TUNÇ SOYER'DEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Az önce yaşanan deprem nedeniyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can ve mal kaybının olmamasını umut ediyorum. Gelişmeleri takip ediyoruz. Afet ekiplerimiz hazır.

SOYLU: 20 BİNA YIKILDI

İçİşleri Bakanı Süleyman soylu 20'ye yakın binanın yıkıldığı ihbarının geldiğini bildirdi.

İzmir'deki depremden sonra telefonlar kesildi! Telefonlar çekmiyor mu?

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" dedi.