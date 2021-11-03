CNN Türk'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılacağı Bilim Kurulu Toplantısı’nın gündemi bulunuyordu. TÜİK'in enflasyon rakamları son dakika olarak geçildi. Stüdyoda konu bir anda değişmiş oldu. Canlı yayındaki sunucu CNN Türk Ankara muhabiri Serhat Dal’a bağlanarak enflasyon hakkında soru sordu. Dal cevap olarak: "Sanırım bir yanlışlık oldu. Biz Bilim Kurulu Toplantısı’nın gündemini aktarmak için kamera karşısındayız" sözlerini sarf etti. Serhat Dal'ın sinirlenerek elindeki kağıtları yere fırlattığı ve mikrofonu çıkartmaya çalıştığı arka planda ekranlara geldi. Bu bağlamda CNN Türk muhabiri Serhat Dal kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

CNN TÜRK MUHABİRİ SERHAT DAL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1977 yılında Zonguldak'ta doğan Serhat Dal, Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazandı.

Üniversite son sınıftayken hazırladığı bitirme projesinin konusu "Uğur Mumcu'nun araştırmacı gazeteciliği" idi. Bu proje sayesinde tanıştığı Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Dal'ın aynı zamanda televizyonculuk kariyerinin başlamasına da vesile oldu.

Vakfın "Araştırmacı Gazetecilik Seminerleri"ne katılan Dal, ilk televizyonculuk deneyimini Umag'daki eğitimin ardından Kanal D televizyonunda yaptığı stajyerlik dönemiyle gerçekleştirdi.

Profesyonelliğe ilk adımı ise Show TV'de oldu. Altı sene boyunca Türkiye'yi köşe bucak (özellikle doğu ve güneydoğu bölgesini) dolaştı. Kuzey Irak'ta bulunan PKK'nın Mahmur kampına uzun yıllar sonra gidebilen ilk televizyonculardan biri oldu. Bölgenin gerçek yüzünü anlattığı özel haberlerinden dolayı bölgesel kürt yönetimi tarafından Zaho'dan sınır dışı edildi.

2008 yılının Temmuz ayında CNN TÜRK ailesine katıldı. Yüksek Yargı, Savunma ve Polis Adliye CNN TÜRK'ün Ankara bürosunda sorumlu olduğu alanlar.

Serhat Dal, kendisi gibi yüksek yargı muhabiri olan gazeteci Aylin Sırıklı Dal'la evli.