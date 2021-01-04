CNN Türk muhabirinin fırıncı esnafıyla yaptığı röportaja büyük tepki!
CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu'nun İstanbul'da bir fırındaki esnaf ile yaptığı röportaj sosyal medyada büyük tepki çekti. Fırıncı esnafının konuşması sırasında muhabirin mikrofonunu çekip fırıncının sözünü kesmesi kameralara anbean yansırken olayla ilgili CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu'dan özür mesajı geldi.
İşte o özür mesajı;
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04 Ocak 2021 Pazartesi 09:46
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