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  3. CNN Türk'e bağlanıp kendini savunmuştu! Özgür Demirtaş yayında adını geçiren CNN Türk'e ateş püskürerek çağrıda bulundu! "Beni gündeminizden düşürün"

CNN Türk'e bağlanıp kendini savunmuştu! Özgür Demirtaş yayında adını geçiren CNN Türk'e ateş püskürerek çağrıda bulundu! "Beni gündeminizden düşürün"

Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'e bağlanıp, açıklamalarda bulunan Özgür Demirtaş, bu defa kanalda adının yeniden geçmesi üzerine küplere bindi. Sosyal medya hesabından kanala çağrıda bulunan Demirtaş, "Beni gündeminizden düşürün" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'e bağlanıp kendini savunmuştu! Özgür Demirtaş yayında adını geçiren CNN Türk'e ateş püskürerek çağrıda bulundu! "Beni gündeminizden düşürün"

Özellikle son günlerde, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dolar ve kur üzerinden iktidarı hedef alan Özgür Demirtaş, bu defa CNN Türk'e ateş püskürdü. Kanalın gece yayınında kendisini konu edindiğini ifade eden Demirtaş, geçtiğimiz günlerde canlı yayına bağlanıp "Ben Türkiye'deki tartışma türüne pek alışkın değilim, birbirlerinin sözlerini çok kesiyorlar" diyerek, hakkında yapılan açıklamaları reddetmiş, sarf ettiği cümleleri savunmuştu.

CNN Türk'e bağlanıp kendini savunmuştu! Özgür Demirtaş yayında adını geçiren CNN Türk'e ateş püskürerek çağrıda bulundu! Beni gündeminizden düşürün

KANALA SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRIDA BULUNDU

CNN Türk ekranlarında yeniden adının geçtiğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu belirten Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından kanala çağrıda bulundu. CNN Türk'e, "CNN Türk’e çağrımdır: Şimdi gördüm. Yine tüm gece benim adımı kullanarak program yapmış konuklarınız. Lütfen unutmayın: benimle ilgili yalan bir alt yazı yazıldı onu düzeltmek için bağlanıp 2 çift laf ettim. Lütfen beni gündeminizden düşürün asıl ekonomik problemlere odaklanın" cümleleriyle seslenen Demirtaş, programlarda adının bir daha telaffuz edilmemesi talebinde bulundu.

CNN Türk'e bağlanıp kendini savunmuştu! Özgür Demirtaş yayında adını geçiren CNN Türk'e ateş püskürerek çağrıda bulundu! Beni gündeminizden düşürün

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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