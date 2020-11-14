CNN Türk'te şok! Buket Güler görevinden ayrıldı

CNN Türk'te flaş bir ayrılık yaşandı. Haber sunucusu Buket Güler, kendi isteğiyle CNN Türk'ten ayrıldığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Güler," Sırada benden bir haber var. Bugün itibariyle CNN Türk’ten kendi isteğimle ayrıldım. Haber merkezindeki çalışma arkadaşlarıma ve CNN Türk’ün tüm emekçilerine her şey için çok teşekkür ederim. Sevgiler." ifadelerini kullandı.

Sırada benden bir haber var.

Bugün itibariyle CNN Türk’ten kendi isteğimle ayrıldım. Haber merkezindeki çalışma arkadaşlarıma ve CNN Türk’ün tüm emekçilerine her şey için çok teşekkür ederim.

Sevgiler? — Buket Güler (@buketguler) November 13, 2020

Öte yandan yorumlarda kanaldan ayrılmasına üzüldüğünü ifade eden Ahu Özyurt'a yanıt veren Güler," Var güzel haberlerim yakında. çok teşekkür ederim" dedi.

BUKET GÜLER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Buket Güler, 1983 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Habercilik kariyerine henüz üniversite yıllarında Hürriyet Gazetesi Dergi Grubu'nun Ankara'daki haber merkezinde başlayan Güler, burada muhabir olarak çalıştı. Tempo dergisinde özel haber ve röportajlar yaptı.

2009 yılında transfer olduğu TRT Türk kanalıyla birlikte televizyon haberciliğine geçiş yaptı. Burada görev yaptığı 7 yıl boyunca Dünyamız Detay ve TRT Dünya Gündemi gibi programları sundu.

2016 yılındaki durağı ise Habertürk TV oldu. Burada Gün Ortası ve Güne Bakış isimli haber bültenleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. 2018 yılının mayıs ayı başlarında kanalla yollarını ayırdı.

Başarılı spiker, sunduğu haberlerde teğet geçtiği insanların hikayelerini kaleme alıyor. Bir gün televizyon ekranından izlenen, haberlere konu olan o kişilerin hikayelerinin, hayallerinin duyulması için yazılarını kitaplaştırmayı hayal ediyor.

Buket Güler, 14 Mayıs 2018'de kadrosuna dahil olduğu CNN Türk'te bir dönem Ana Haber'i sundu. Son olarak A'dan Z'ye adlı programın sunuculuğunu yaptı.

CNN TÜRK'TEN NEDEN AYRILDI?

Buket Güler, CNN Türk'ten kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti. Güler'in ilerleyen günlerde çalışacağı yeni kanalı açıklaması bekleniyor.