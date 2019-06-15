Cnn TV canlı izle, Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayın izle!

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği canlı yayın 16 Haziran Pazar akşamı gerçekleşecek. Ortak yayını izlemek isteyenler ise internette araştırmaya başladı. Peki Cnn TV canlı yayın nasıl izlenir?Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

PROGRAM NASIL OLACAK?

Binali Yıldırım ve CHP adayının İstanbul üzerine tartışacağı programın formatı da belli oldu. Adaylara 15'er soru yöneltilecek. Soru yöneltilen aday 3 dakika süre içerisinde yanıt verecek. İki aday karşılıklı polemiğe girmeyecek. Saat 09.00'da başlayan programın reklam araları ile birlikte saat 00.00'da son bulması bekleniyor. Soruların İstanbul ekseninde olması beklenirken, gündeme dair tartışmalardan da birkaç soru olabileceği belirtiliyor.

PROGRAM HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

16 Haziran Pazar günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan program, İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Yayının teknik altyapısının AK Parti ve CHP yetkilileri tarafından sağlanacağı belirtilirken, söz konusu program tüm kanallardan canlı yayında yayımlanacak.

PROGRAM KAÇ SAAT SÜRECEK?

AK Parti ve CHP'den yapılan açıklamalarda İsmail Küçükkaya moderatörlüğündeki tartışma programının süresinin açık uçlu olduğu belirtilmişti.

Küçükkaya yaptığı açıklamada ise her iki adaya da 45'er dakika vereceğini belirtmişti.

ARADAKİ OY FARKI 16 BİN 442

Şu andaki fark CHP en başta 29 bin 408 fark var dedi. YSK’nın açıklamaları da o düzeyde. Orada da 30 binleri bulan fark vardı. Geldiğimiz sayı 16 bin 442. Demek ki arada 10 bin oy olsa biz çoktan öne geçmiştik. Önemli bunlar. Şu anda geldiğimiz nokta bu. Bizim rakamlarımıza göre şu anda çoktan 14 binlerin altına düştü.

BÜYÜKÇEKMECE'DE USULSÜZ SEÇMEN KAYITLARI

Geçersiz oyların yüzde 70’i sayıldı. Sadece 4 ilçede 2 ilçenin de yarısında toplamının sayılmasına izin verildi. Burada yüzde 4’lük bir bölümdeyiz.

Bu ‘İstanbul seçimleri en şaibeli seçimdir’ dedik. Birçok belge size gösterdik. Birçok bilgi, belgeden bahsettik. Şu an ilk kez telaffuz edeceğiz. Daha arkada çok konuşacaklarımız var. Biz İstanbul’da şaibe var derken rastgele söylemiyoruz. Büyükçekmece’de bir seçmen kaydı usulsüzlüğü yapıldı. Çalışan birisi ilçe nüfus müdürlüğü nezdinde çalışmaya başlıyor, sonra bir şeyler oluyor. Bazen, başkalarının yazdıklarına, bazen henüz ruhsatı alınmamış binalara usulsüz seçmen kayıtları yapılmış. Şu anda 2 kişi tutuklu. 5 belediye başkan yardımcısının ifadesi alınmış. Birilerinin resmi ikametgahına usulsüz seçmen kaydırıyor, oradaki olması gereken seçmen de düşüyor. Bunu biz nereye koyacağız? Biz Büyükçekmece’yi 4 bin 200 oyla kaybettik. Buradaki büyükşehir oylarını ne yapacağız? Belediye başkanının çok yakınındaki kişiler varsa, bu iş 2007’den beri yapılıyor ise biz buna ne diyeceğiz?

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzıncan Refahiye’de dünyaya geldi. Baba adı Dursun,anne adı Bahar’dır. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşave Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde asistan ve araştırma görevlisiolarak çalıştı.

1978 – 1993 yılları arasındaTürkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’ndeçeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1990 – 1991 yılları arasındaİsveç’te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO)ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve MalGüvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitimsırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa’daçeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ilebirlikte kontrollerde bulundu.

1994 – 2000 yılları arasındaİstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleriİşletmeleri’nde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. Bugörevi sırasında İstanbul’da toplu taşımacılığın denizkaydırılması yönünde önemli projelere imza attı. Başta İstanbul – Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, AdnanMenderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulmasıolmak üzere İstanbul’a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal,22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO’yu alanında dünyanın enbüyük şirketleri arasına soktu.

1999 yılında deniz toplu taşımacılığıve turizme katkılarından dolayı uluslararası “Skal Kulübü”tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Partiİstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AKParti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde AKParti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. AK Parti hükümetindeUlaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

12 Haziran 2011 genel seçiminde AKParti İzmir milletvekili seçildi ve 61. AK Parti hükümetindeUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedekigörevine devam etti.

Öncüllerinden farklı olarak, 11 yılüst üste görev olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en uzunsüreli görev yapan Ulaştırma Bakanı oldu.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde dünyaya geldi. Trabzon Lisesi'nde aldığı eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992 yılında inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor. 18 Aralık tarihinde yerel seçimler için CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

CNN TÜRK TARİHÇESİ

CNN Türk, Amerikalı CNN şirketi ve Demirören Holding bünyesinde yayın yapan haber kanalı. Merkezi İstanbul'da olan kanalın en bilinen programları arasında 5N1K, Bir Yudum İnsan ve Oradaydım gibi yapımlar yer alır.

Doğan Holding'e ait Eko TV'nin karasal yayın frekansından yayın hayatına başlayan CNN Türk yayın hayatına başladığı ilk dönemlerinde doğrudan İngilizce'den çevrilen bazı programlar yayınlamıştır. 1999-2006 arasında sağ alt köşeye başlamıştır. 2005-2008 yılları arasında yayın haklarını satın aldığı Formula 1'i yayınlamıştır. 2006-2010 arasında yerini sağ üst köşeye taşımıştır. 28 Ocak 2008'de karasal yayın frekanslarını TNT'ye bırakmıştır. Daha sonra TV5 kanalının karasal yayın lisansı satın alınıp CNN Türk yayını yeniden çatı antenlerine verilmiştir. CNN Türk 2010 yılında tüm CNN'ler gibi logosunu tekrar sağ alt köşeye taşımıştır. 17 Eylül 2012 tarihinde 16:9 yayın formatına geçmiştir.

Kanal şu an sadece bazı şehirlerde karasal yayında olup ayrıca, Kablo TV, Teledünya, Digiturk, Filbox ve D-Smart üzerinden yayınlarına devam etmektedir.

Kanal şu an Kanal D Haber ve CNN Türk Haber Merkezi olarak devam etmektedir.