CNN'den ortalığı karıştıran iddia!

CNN'in haberine göre, Rus hükümeti içinde bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bilgi aktaran bir casus, Başkan Trump'ın "yanlış istihbarat politikası" sebebiyle geri çekilmek zorunda kaldı.

İSRAİL'DEN ALINAN İSTİHBARAT BU KARARA NEDEN OLDU!

Söz konusu karar, ABD Başkanı Trump'ın mayıs 2017'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı toplantıda, Suriye'deki DEAŞ hakkında İsrail'den aldığı gizli istihbaratı paylaşmasının ardından alındı.

"CASUS DEŞİFRE OLABİLİR" ENDİŞESİ YARATTI

Trump'ın toplantıda bu gizli bilgiyi paylaşması, Rus hükümeti içindeki casusun da deşifre olabileceği endişesi doğurdu ve dönemin CIA Direktörü Mike Pompeo, üst düzey yetkilileri uyardı.

Bunun ardından casusun misyonuna son verildi.

"GÖREVİNE SON VERİLEN CASUSUN YEDEĞİ YOKTU"

ABD'nin, Rus hükümeti içerisindeki kilit önemdeki casusunu görevden alması, iki ülke arasındaki gerilimin yükseldiği bir zamanda ABD yönetiminde birtakım zorluklara yol açtı.

Kaynaklar, ABD'nin görevden alınan casusa bir alternatifinin olmadığını belirtti.

BEYAZ SARAY CNN'İN HABERİNE FLAŞ TEPKİ!

CNN'in haberinin ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, "Bu haber sadece yanlış olmakla kalmıyor aynı zamanda birilerinin hayatını da tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

CIA Halkla İlişkiler Direktörü Brittany Barmell ise yaptığı yazılı açıklamada, "CNN'in, CIA'nın ölüm-kalım kararları aldığına dair üslubu yanlış." değerlendirmesinde bulundu.