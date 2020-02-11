CNR’da kitap coşkusu devam ediyor

İSTANBUL (AA) - 7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nı bu yıl 9 günde 350 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından KOSGEB desteğiyle düzenlenen 7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Kitap tutkunlarının adeta akın ettiği fuarda hikâyeden romana, şiirden sınava hazırlığa kadar farklı içerikte pek çok kitap görücüye çıkıyor. Fuarda ziyaretçiler, kitaplara yüzde 70’e varan indirimlerle sahip olabiliyor. Fuarda ayrıca 300'ün üzerinde yayınevi ve 550’yi aşkın markanın milyonlarca kitabı okuyucuyla buluşuyor.





- İstanbul ve bölgesinin en önemli kültür şöleni





İstanbul ve bölgesinin en önemli kültür etkinliklerinden biri olan CNR Kitap Fuarı, 20 bin metrekarelik alanda kitap tutkunlarına ev sahipliği yapan fuarın bu yılki temasını "Keşfet" oluşturuyor. Fuarda 350’den fazla söyleşi, seminer, panel ve sergi etkinliği yer alıyor. 600’ün üzerinde yazar imza günü etkinliğinin düzenleneceği fuarın 9 günde 350 binin üzerinde kişiyi ağırlaması bekleniyor.

Kaynak: AA