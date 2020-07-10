Çobancı'nın cinayet şüphelisi, suçun yıl dönümünde serbest bırakıldı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 9 Temmuz 2019'da yol verme tartışmasında ailesinin gözleri önünde darp edilen ve 2 Ağustos 2019'da da hayatını kaybeden Gökhan Çobancı'nın cinayet şüphelisi C.C., suçun yıldönümünde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gökhan Çobancı, 9 Temmuz 2019'da yol verme meselesi yüzünden C.C. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.C. tarafından darp edilmesi sonucu ağır yaralanan Çobancı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hayata 24 gün tutunabilen Çobancı, 2 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Eşinin cinayet şüphelisi C.C.'nin hak ettiği cezayı alması için vatandaşlarla birlikte protestolara katılan Yağmur Çobancı ise 18 Kasım günü evlerinde intihar etti. 3 çocukları olan Çobancı çifti yan yana toprağa verildi. Gökhan Çobancı'nın darp edilerek öldürülmesine ilişkin başlatılan yargı sürecinde Hatay 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan cinayet şüphelisi C.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AVUKAT ABACI: HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Çobancı'nın avukatı Turgay Abacı, şu ifadeleri kullandı:

"Hukuki süreç devam ettiği için çok fazla yorum yapmak doğru değildir. Dosya kapsamındaki yargılama devam etmektedir.Tutuklu sanık C.C. hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı ile tahliye kararı verilmiştir. Bu karara karşı itiraz hakkımızı kullanacağız. Dosya kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklenmektedir. Rapor geldikten sonra dosyada hüküm verilecektir. Dosya kapsamında toplum vicdanını rahatlatacak hakkaniyetli bir hüküm verileceğine inanıyoruz."

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Kaynak: DHA