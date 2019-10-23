Çobandan örnek davranış

Malatya'da bir çoban, dağda yaralı halde bulduğu yavru dağ keçisini muhtara teslim ederek hayvanın tedavi olmasını sağladı.

Kuluncak ilçesi İlisuluk Mahallesi'nde çobanlık yapan Ahmet Kaya, koyunlarını otlattığı sırada yaralı halde bulduğu yavru dağ keçisinin tedavi edilmesini sağladı. İlisuluk Mahallesi Muhtarı Yakup Kalkan'ı telefonla arayan Ahmet Kaya, ayağı kırık olan ve büyük acı çeken yavru dağ keçisi için yardım istedi. Hemen bir araçla dağa giden muhtar, yaralı keçiyi teslim alarak Kuluncak ilçe merkezinde veterinere ulaştırdı. Burada yapılan ilk yardımın ardından Hekimhan ilçesindeki üretim çiftliğine teslim edilen yaralı hayvanın tedavisine başlandı.

Yaralı yavru dağ keçisinin tedavisinin ardından bulunduğu mıntıkaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA