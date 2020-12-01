Menemen'in yeni belediye başkanı Deniz Karakurt olduAyağını sehpaya uzattığı için darbedilen gazinin davasında neticeye varıldıEski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat hakaret davasından ifade verdiHindistan için geri sayım başladı! Venüs'ü keşfedecek " Shukrayaan-1" uydusunu 2024'te uzaya yollayacakFatih Yaşlı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Trendyol'da kitaplarına satış yasağı gelen Fatih Yaşlı kitaplarıHercai 50. bölüm fragmanı yayınlandı! Miran sonunda Hazar beyi affediyor!Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle vurdu!Rize’de boy ve ağırlık sınırlanmasına takılan 10 ton hamsiye el konulduHaberlere valilik duyarsız kalmadı! Yardım kampanyası başladıKastamonu'da odun taşıyan şahıs devrilen traktörün altında can verdi
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Çobanı gasp etmek isteyen gruba 9 bin TL korona cezası!

Çobanı gasp etmek isteyen gruba 9 bin TL korona cezası!

Kırklareli'de para istedikleri 2 çobanı darp eden 3 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere 9 bin 450 TL idari para cezası kesildi.

Çobanı gasp etmek isteyen gruba 9 bin TL korona cezası!

Kırklareli'de para istedikleri 2 çobanı darp eden 3 kişiye 9 bin 450 lira kesildi. Daha sonra gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde, yüzde 70 engelli M.Ö. ile A.Ö. köyün merasında hayvan otlattıkları esnada, bir grup tarafından önleri kesilerek kendilerinden zorla para istendi. Para isteyen S.K., U.K., S.K. ve C.K. isimli 4 kişiye para vermek istemeyen M.Ö. ve A.Ö. arasında karşılıklı hakaret ve arbede yaşandı. Arbede sırasında S.K. elinde bulunan sert bir cisimle A.Ö.'yü kaşından yaraladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kafasından darbe alan A.Ö., Babaeski Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kavgaya karışan 3 şüpheliyi yakalarken, U.K. ifadesi alınarak salıverildi.

Para isterken 9 bin TL ceza

Meydana gelen yağma olayı ile ilgili olarak, şahısların sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği tespit edilerek, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere 9 bin 450 TL idari para cezası kesildi. Şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT