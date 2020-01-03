Çobanın oğlu, anne ile kızı ve torunu tarafından dövülerek öldürüldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, başkasına ait arazide koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada, anne, kızı ve 15 yaşındaki torunu tarafından darp edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay 1 Ocak 2020 tarihinde meydana geldi. Alemşah köyünde yaşayan Ender Gökbudak'ın hayvanlarını başkasına ait arazide otlatması üzerine kavga çıktı. Ender Gökbudak'ın oğlu Şükrü Gökbudak, arazi sahipleri anne G.Ö, kızı N.E. ve 15 yaşındaki torunu E.E. tarafından darp edildi. Çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesiyle olay yerine gelen ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü Gökbudak (39) kurtarılamadı. Olay sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.E, G.Ö ve E.E, bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan kavgada ölen Şükrü Gökbudak ise bugün Ezine'nin Alemşah köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA