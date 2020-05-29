Çobanlık yaptığı tepeye hayalini kurduğu oteli yaptı

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde Tahsin Altun (56), çocukluk yıllarında çobanlık yaptığı bölgeye turizm tesisi kurma hayalini gerçekleştirdi. Altun bölgeyi 360 derece görebilen otel yaptı.

Gölyaka ilçesi Gölormanı köyünde oturan Tahsin Altun, çocukluk yıllarında Toptepe mevkisinde çobanlık yaparken, Düzce ve çevresini 360 derece görebilen bu alana tesis yapma hayalleri kurdu. Bir bankada müfettişlik yaptıktan sonra köyüne geri dönerek besicilik yapmaya başlayan Altun, 2016 yılında Toptepe mevkisine çocukluk hayali olan otelin yapımına başladı. Geçen yıl tamamlanan otel, aralık ayında faaliyete geçti. Otelin yapımı sırasında ağaçlara da zarar verilmedi. Duvarlar ağaçların konumuna göre örüldü.

Çocukluğunda Toptepe mevkisinde çobanlık yaptığını belirten Tahsin Altun, "Ben zaten Gölormanı köyündenim. Burada biz çobanlık yaparak büyüdük. Fındık tarlalarında hayvan otlatıyorduk. O zamanlardan beri turizme yönelik neler yapabilirim diye hayaller kuruyordum. Panoramik görüntüsü müthiş bir yer. O zamanlar hayalimizdi. Allah nasip etti, 2016 yılında Orman İşletme Müdürlüğü ile sözleşme imzaladık. 13 Aralık 2019 tarihinde turizm işletme belgesini alarak faaliyete başladık" dedi.

26 ODALI BUTİK OTEL

Tesis hakkında bilgiler veren Altun, "İnsanlar buraya gelince öncelikle doğayı bulacak, doğal güzellikleri bulacak. Burası 26 odalı butik bir otel. Kafeterya ve restoranımız var. Burada servis yaptığımız ürünlerin yüzde 70'ini kendi çiftliğimizde üretiyoruz. Doğada bulduğumuz mantar, kaldirik otları gibi yöresel tatları sunuyoruz. Düzce, Gölyaka ve ormanlar görülebiliyor. Burasının 360 derece panoramik bir görüntüsü var. Şu anda 400 rakımdayız. 300 rakıma kadar sis, pus ve hava kirliliği oluyor. Ama 300 rakımdan sonrası pırıl pırıl her sabah güneşle uyanıyorsunuz. Güzeldere Şelalesi yolu üzerinde olması dolayısı ile burayı ziyarete gelenler mutlaka bizim tesisimize geliyor. Panaromik olarak en güzel Efteni Gölü'nü görüyoruz. Efteni Gölü göç yolu üzerinde olduğu için 183 yabani kuş türünün olduğu söyleniyor. Efteni Gölü, bu alan ve Güzeldere Şelalesi bir arada olmuş oluyor" diye konuştu.

1 MİLYON LİRALIK DESTEK

Altun tesisin 6 milyon liraya mal olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burası yaklaşık 6 milyon liraya mal oldu. Bunun 650 bin lirasını Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hibe olarak aldık. 350 bin liralık elektrik yapım işini yine Tarım ve Orman Bakanlığı karşıladı. 50 bin liralık su yapım işini de Tarım ve Orman Bakanlığı karşıladı. Yani 1 milyon liralık destek aldık."

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Kaynak: DHA