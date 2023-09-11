Coca-Cola, 5 fabrikada 970’in üzerinde Filistinli’ye istihdam sağlıyor

Bugüne kadar Filistin bölgesinde açılışını gerçekleştirdiği 5 ayrı fabrika ve 7 dağıtım merkezi ile 970'in üzerinde Filistinli'ye istihdam sağlayan Coca-Cola, sağlık, eğitim, çevre, spora ve kadının ekonomik hayatta güçlendirilmesini...

İhlas Haber Ajansı
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Coca-Cola, 5 fabrikada 970’in üzerinde Filistinli’ye istihdam sağlıyor

Bugüne kadar Filistin bölgesinde açılışını gerçekleştirdiği 5 ayrı fabrika ve 7 dağıtım merkezi ile 970'in üzerinde Filistinli'ye istihdam sağlayan Coca-Cola, sağlık, eğitim, çevre, spora ve kadının ekonomik hayatta güçlendirilmesini kapsayan sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal kalkınmanın önemli bir destekleyicisi olmaya devam ediyor.

Coca-Cola ürünlerinin Filistin'deki şişeleme ve dağıtımını yapan National Beverage Company'nin (NBC) kendisi de Filistinli olan Genel Müdürü İmad Hindi, Coca-Cola sisteminin Filistin'de, bugüne kadar yapılan yatırımlarının, ekonominin can suyu olduğunun altını çizerek, "Coca-Cola buraya yatırım yapan ilk ve en büyük global şirket olmanın yanı sıra, bölgedeki yatırımlarımız başka yatırımlar için de kapıları açan özelliğe sahip. Faaliyetlerimizin oluşturduğu ekosistemin istihdam üzerindeki dolaylı etkisini de hesaba kattığımızda istihdama olan etkimiz, mevcut istihdamın 10 katı gibi bir rakama ulaşıyor. Bu rakamlar Filistin ekonomisi için çok şey ifade ediyor" dedi.

Coca-Cola Avrasya Ortadoğu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin ise "Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda şişeleyici ortaklarımız ile birlikte hem bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlıyor, hem de birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

"Sağlıktan eğitime, çevreden ve spora, kadının ekonomik alandaki varlığını güçlendirmeden, genç girişimciliğini kapsayan çok geniş bir yelpazede desteklediğimiz onlarca projeyle Filistinliler'in hayatına dokunmaya devam ediyoruz" diyen Hindi şu bilgileri verdi:

"Filistin'de Ramallah, Tulkarim, Jericho ve Gazze'de olmak üzere 5 ayrı fabrikamızda üretim gerçekleştiriyoruz. 1998 yılında Coca-Cola'nın Filistin'deki temellerini attığımızda, 47 kişiyle yola çıkmıştık. Bugün 5 fabrikamızda toplamda 970'nin üzerinde kişiye istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Batı Şeria ve Gazze'de, 14 bin satış noktasına hizmet veren 7 dağıtım merkezimiz bulunuyor.

Faaliyetlerimizin oluşturduğu ekosistemin istihdam üzerindeki dolaylı etkisini de hesaba kattığımızda istihdama olan etkimiz, mevcut istihdamın 10 katı gibi bir rakama ulaşıyor. Bu rakamlar Filistin ekonomisi için çok şey ifade ediyor. Coca-Cola buraya yatırım yapan ilk ve en büyük global şirket olmanın yanı sıra, bölgedeki yatırımlarımız başka yatırımlar için de kapıları açan özelliğe sahip. Şu anda Filistin'de en büyük 3. işveren ve en büyük 5. yatırımcı durumundayız. Coca-Cola olarak Filistin'de gazlı içecek pazarının lideriyiz. Tüm bu bölgede de gazlı içecek kategorisinde en yüksek pazar payına sahip şirketiz" dedi.

Coca-Cola'nın Filistin'de gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri şunlar:

"Coca-Cola, Filistin Kızılay ve kan bankası ile düzenli kan bağışı kampanyaları yapmanın yanı sıra, ambulans ve tıbbi malzeme desteğiyle de insani yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Coca-Cola Sistemi, Filistin'de kadın ve çocuklar için 11 devlet hastanesinde, kütüphane kurmanın yanı sıra, oyun ve bilgisayar desteği sağlandı.

44 farklı köydeki 44 okula bilgisayar laboratuvarı kuruldu ve bu okullarda dağıtılan 723 tablete ek olarak bilgisayar, internet erişimi sağlandı.

Filistinli çocukların eğitim imkanlarından faydalanmaları için okul dönemi başında binlerce öğrenciye okul çantası ve okul malzemesi desteği gerçekleştirildi.

Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen "Sağlıklı ve Çevre Dostu Okullar" sosyal sorumluluk programıyla çevre bilincini artırılmasına yönelik çalışmalar destekleniyor.

Filistinli kadınların ekonomik ve toplumsal alandaki yerini güçlendirmek için oluşturulan eğitim programları ile kadınlara mesleki eğitimler veriliyor.

2009 yılında, NBC'nin kuruluşuna yardımcı olduğu ve desteğini sürdüğü Filistin kadın futbol takımı, Filistin'de bir ilke imza atıyor. Takım aynı zamanda bölge turnuvalarında önemli başarılara imza atıyor.

Genç girişimcileri desteklemek amacıyla 2007 yılından beri gençlere, NBC çalışanları tarafından, pazarlama ve işletme alanında eğitimler veriliyor.

Coca-Cola Vakfı ve NBC, temiz içme suyuna erişim sağlanması amacıyla "Gazze'de Sürdürülebilir Toplumları Güçlendirme" programını kurdu. Bu program sayesinde 30 bini aşkın Filistinli'nin temiz suya erişimi sağlanıyor. Yine bu program kapsamında, Filistinli gençler için istihdam fırsatları oluşturmak için eğitimler veriliyor.

Yıllar içinde Ramallah fabrikasında ve ana depolarında güneş enerjisinden elektrik üretim sistemini hayata geçiren NBC, Ramallah, Cappy ve Jericho fabrikalarında kurduğu üç adet çatı üstü PV istasyonu ile elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. Karbon emisyonlarımızı azaltarak çevrenin korunmasında rol oynuyoruz.

NBC, tesislerinden çıkan endüstriyel atık suyu arıtmak ve en son endüstriyel atık su arıtım teknolojisini ve uluslararası standardını kullanarak mahsul sulamaya uygun hale getirmek için tesislerinde endüstriyel atık su arıtma tesisleri kuran ilk özel şirket ve arıtılan su, tesislerimizin yakınındaki çiftçilere ücretsiz olarak veriliyor".

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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