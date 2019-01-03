Coca Cola’dan 4.9 milyar dolarlık kahve yatırımı

Coca Cola, dünyaca ünlü Costa Coffe markasını şirketin bünyesine dahil etmek için yürütülen çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Coca Cola Company, dünyaca ünlü kahve markası Costa Coffe'yi, Whitbread PLC şirketinden satın alma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Şirketin bu yatırım için 4.9 milyar ayırıldığı ve Avrupa Birliği ve Çin'de konuya ilişkin onay alındığı kaydedildi. Coca Cola'nın her geçen gün giderek büyüyen kahve sektörüne yaptığı ciddi yatırımla 30'dan fazla ülkede faaliyet göstereceği belirtildi.

Şirketin CEO'su James Quincey yapılan yatırımla ilgili, "Costa'nın sahip olduğu kabiliyet ile Coca Cola'nın pazarlama alanındaki tecrübesi ve küresel erişiminin birlemişinden harika bir değer üretimi fırsatı elde edebileceğimizi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA