Çocuğa kamyon tekerleğinin çarpmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Arnavutköy'de 5,5 yaşındaki çocuğa kamyon tekerleğinin çarptığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşunda meydana gelen olayda, hastaneye gitmek üzere evden çıkan Sakine Ağım ve 5,5 yaşındaki çocuğu Doğukan, yol kenarında baba Gökhan Ağım'ı beklemeye başladı. Bu sırada yokuştan gelen bir kamyondan çıktığı tahmin edilen tekerlek, minik Doğukan ve annesinin üzerine geldi. Anne son bir hamle ile tekerlekten kaçmaya çalışsa da dev tekerlek minik Doğukan'a çarptı. Feci şekilde yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Doğukan yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Öte yandan olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tekerleğin hızla gelerek annesiyle yol kenarında bekleyen minik Doğukan'a çarptığı görülüyor. Çarpmanın hemen ardından yere yığılan minik çocuğu annesi kucağına alıyor. Otomobile bindirilen Doğukan hastaneye götürülüyor.

Kaynak: İHA