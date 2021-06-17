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  3. Çocuğa karne tebrik mesajları resimli | Karne mesajları güzel sözler | komik öğrenci karne sözleri

Çocuğa karne tebrik mesajları resimli | Karne mesajları güzel sözler | komik öğrenci karne sözleri

18 milyon öğrenci 18 Haziran 2021 tarihinde karnelerini dijital ortamda alacak. Öğrenciler karne heyecanı yaşarken vatandaşlar da çocuklara ve ailelerine karne tebrik mesajlarını iletmek istiyor. Bizler de en güzel karne mesajlarını sözlerini resimli şekilde haberimizde derledik. İşte sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşabileceğiniz en güzel en anlamlı karne tebrik mesajları...

Çocuğa karne tebrik mesajları resimli | Karne mesajları güzel sözler | komik öğrenci karne sözleri

2020 - 2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yoğunluk yaşanmaması için 18 Haziran'dan itibaren e-Okul üzerinden öğrencilerin karne notlarını erişime açacak. Dileyen öğrenciler belgelerini 2 Temmuz'dan sonra okul müdürlüklerinden basılı şekilde de alabilecek. Bu önemli günde karne mesajları için aramalara yoğunlaştı. İnternet arama motorlarında 'en güzel, en anlamlı karne mesajları güzel sözler' aratılıyor. İşte whatsapp, Facebook, İnstagram ve Twitterdan da paylaşabileceğini karne tebrik mesajları.

ÇOCUĞA KARNE TEBRİK MESAJLARI RESİMLİ 

Koskaca bir seneyi başarıyla geride bıraktın. Karneni tebrik ediyor ve iyi tatiller diliyorum.

Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller

Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.

Çocuğa karne tebrik mesajları resimli | Karne mesajları güzel sözler | komik öğrenci karne sözleri

Bu güzel Karneyi bize yaşatan sevgili yavrumuz ve eğitimde emeği geçen öğretmenlerimizi kutlarım

Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum

Bugün 18 milyonu aşkın öğrencimiz ve tabii ki ailelerimiz ve öğretmenlerimiz karne heyecanı yaşıyor. Güzel yavrumuzun gözlerinden öpüyor, sıhhat, sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize de fedakârlıkları için teşekkür ediyorum.

Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır. Karneni kutlar, iyi tatiller dilerim..

Kendi çocuğum olduğu kadar hepimizin evlatlarının Başarıları daim olsun.. O gülen yüzleri hiç solmasın Tatil bizi bekler Savunun biz geliyoruz

Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum

Çocuğa karne tebrik mesajları resimli | Karne mesajları güzel sözler | komik öğrenci karne sözleri

Evlatları okusun diye Hem annelik hem babalık yapan Yalnız ve Güçlü kadınlar ! Sizlerin de Karne Gününüzü tebrik ederim.

Bir Eğitim Öğretim dönemi geride bırakmış olan evlatlarımız için dinlenme vakti gelmiştir. Karnesi güzel olan evladımızı da tüm sene boyunca büyük gayret gösteren tüm öğretmen ve yavrularımıza iyi tatiller dilerim.

Çocuğa karne tebrik mesajları resimli | Karne mesajları güzel sözler | komik öğrenci karne sözleri

Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan 18 milyonu aşkın öğrencimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, karnesi için tatlı evladımızı kutluyorum iyi bir tatili diliyorum.

Evlatlarımızın Bugün bana yaşatacakları gururdan ve gayretlerinden ötürü minnettarım

Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.

Çocuğa karne tebrik mesajları resimli | Karne mesajları güzel sözler | komik öğrenci karne sözleri

EN KOMİK ÖĞRENCİ KARNE SÖZLERİ 

Takdir teşekkür palavra karne al hayatını yaşa.

Aldım karnemi kapattım okul defterimi.

Bugün karneler verilmiş yani milyonlarca liseli bir süre sokaklarda olacak. Acil olmadıkça dışarı çıkmayın, tehlike anında sığınaklara kaçın.

Çocuğa karne tebrik mesajları resimli | Karne mesajları güzel sözler | komik öğrenci karne sözleri

Baba: Oğlum karnen nerde? Oğlu: Arkadaş ailesini korkutacakmış da ona verdim.

Bana karne notunu söyle, sana babanın tansiyonunu söyleyeyim.

Çocuğa karne tebrik mesajları resimli | Karne mesajları güzel sözler | komik öğrenci karne sözleri

Kötü karneyle eve giden kendini sağlık karnesiyle hastanede bulur.

Karne mi dedin bilmiyorum ben görmedim.

Sana bir masal anlatayım mı baba? Anlat bakalım. -Bir var mış, 5 yokmuş. Tamam tamam uzatma, karne yine kötü.

Çocuğa karne tebrik mesajları resimli | Karne mesajları güzel sözler | komik öğrenci karne sözleri

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