Çocuğu havaya kaldırıp yere fırlatmıştı! Mahkemedeki savunması pes dedirtti
Şanlıurfa'da dükkanına gelip kendisini rahatsız ettiği için çocuğu havaya kaldırıp yere çarparak döven esnaf Mahmut A., tutuklanmasının ardından verdiği ifade şoke etti. İfadesinde kolu sakat olduğu için havada tutamadığını ve yere düştüğünü belirten esnaf tahliye edilirken o anlar böyle görüntülendi.
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24 Aralık 2020 Perşembe 15:55
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