Çocuğu ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye giden anne babalar dikkat! 2 şartı sağlayanlara öğrenci bursu verilecek: Son tarih açıklandı

Öğrencilere nakit ödeme yapılması kararı alındı. Ulaşım desteği başlığı altında ödeme yapılacaktır. Başvurular nereye yapılmaktadır? Tüm detaylar haberimizde.

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Çocuğu ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye giden anne babalar dikkat! 2 şartı sağlayanlara öğrenci bursu verilecek: Son tarih açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir çok kampanya sunmaktadır. 2023 yılında ulaşım desteği de yapılmaya başlandı. 400.000 öğrenciye destek sağlanması beklenmektedir. Yardım miktarı ne kadardır? Merak edilen detaylar haberimizde.

ÖĞRENCİLERE NAKİT ÖDEME!

Devlet öğrencilere destek imkanları sunmaya devam etmektedir. Yapılacak son destekler arasında nakit yardım ödemesi gerçekleştirilecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere destek amaçlı ödemeler yapmaktadır. Bir çok aileye ulaşmaktadır.Para

2023 yılında yapılacak yeni yardım çalışmaları arasında ulaşım desteği yer aldı. Bakan Derya Yanık da konuyla ilgili duyuruda bulunmuştu. 400.000 öğrenci ulaşım desteği başlığı altında ödeme alacaklardır. İkametgah adresinde olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giderek başvuruda bulunulması yeterli olacaktır. Öğrenciler bu destekten yararlanmak için ne yapılması gerektiği konusunda merak içindeler. En fazla 750 TL yardımda bulunulacaktır. Resmi açıklamada ise şu sözler yer aldı: “Öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha iyi devam edebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ulaşım desteği çalışmamız kapsamı dahilinde sosyal yardım vermekteyiz.”

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