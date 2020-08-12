Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl okullar erken kapandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada okulların 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacağını duyurmuştu. Ancak vakaların yeniden artması nedeniyle okulların açılış tarihinin erteleneceği konuşuyor. Bu süreçte çocuklarını okula göndermek istemeyen veliler tarafından araştırılan okula göndermeme cezası haberimizde yer alıyor.

ÇOCUĞU OKULA GÖNDERMEME CEZASI NE KADAR 2020?

İlköğretim çağında çocukların okula yazdırılması ülkemizde zorunludur. Keyfi olarak çocuğunuzu okula göndermek istememeniz halinde cezası vardır. Veliler çocuklarını okula göndermediği her gün için 15 TL ödemekle hükümlüdür. Bu cezaya rağmen hala okula göndermemekte ısrar eden veliler okula da bir geçerli neden bildirmezse 500 TL ceza öder. Çocuklarını sağlık nedeniyle okula kayıt edemeyen ya da okul kaydını ertelemek isteyen veliler okula okula kayıt yaptırmayacağına dair ve ya okul kaydını erteleyeceğine dair dilekçe vermelidir.

ANAOKULU VE ANASINIFI YAŞI KAÇ?

Çocuklarını anaokulu anasınıfı'na kayıt yaptırmak isteyenler aşağıda yer alan yaş kriterleri dahilinde kayıt yaptırabilir.

Anaokulu Yaşı: Eylül sonu itibarıyla 36-68 aylık çocuklar anaokuluna kayıt olabilir.

Ana sınıfı Yaşı: Eylül sonu itibarıyla 57-68 aylık çocuklar okula kayıt olabilir.

İLK OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

İlk Okula Başlama Yaşı: 1.sınıfa kayıtların yapıldığı yılın Eylül sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılabiliyor. Öte yandan ailelerin yazılı isteğiyle ilkokul 1.sınıfa 66, 67, 68 aylık çocukların da kaydı yapılabiliyor. Yaşları 69, 70, 71 aylık olan çocukların aileleri de yazılı talepte bulunması halinde ister anaokuluna yönlendirilir ister kayıtları 1 yıl ertelenebilir.

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