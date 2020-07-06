Çocuğu taciz eden sapığı yakalayıp ellerini arkadan bağlayarak polise teslim etti

Meksika'nın Hidalgo eyaletine bağlı Huejutla'da dehşet verici bir olay yaşandı. Küçük bir çocuk, bir sapık tarafından cinsel tacize uğradığı sırada çığlık seslerini duyan genç bir kadın, olay yerine koşarak, çocuğu sapığın elinden kurtardı.

SAPIĞI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Adının Esmeralda Salazar olduğu öğrenilen kadın, çocuğun yardım çığlıklarını duymayı başardı ve derhal yardımına koştu. Adamı etkisiz hale getirmeyi başaran kadın, sapığın ellerini arkadan bağlamayı başardı.

PAKET EDİP YETKİLİLERE HABER VERDİ

Çocuğu kurtarmak için kendi hayatını da riske atan kahraman kadın, diziyle adamın sırtına bastırarak, tecavüzcüyü teslim etmek üzere yetkililerin olay yerine gelişini bekledi.

TALİHSİZ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Çocuğun cinsel tacize uğradığı belirtilirken, sağlı kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tecavüzcüyü tutuklayarak karakola götürdü.

Kaynak: Haberler.com