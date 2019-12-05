Çocuğu tarafından evinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 3 çocuk annesi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dereköseler Köyü'nde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Yeter Çayır, çocuğu tarafından evde hareketsiz şekilde bulununca 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'nde kaldırılan anne Yeter Çayır'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yapılan ön otopsi sonrası şeker komasına girerek hayatını kaybetti belirtildi.

Kaynak: İHA