Çocuğum hangi okula gidecek nasıl öğrenebilirim 2021? Adrese göre okul kayıt bilgileri 2021: İlkokul, ortaokul kayıt sorgula! 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi, okul kayıt sonuçlarına e-Kayıt sistemi üzerinden bakılabilmektedir. Bu yıl 1 milyon 536 bin 413 bin çocuk ilkokula başvuru yapılmaksızın kaydoldu. İşte e okul, e Kayıt sorgulama sayfası ve e-Devlet adrese göre kayıt sonuçları...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK NASIL ÖĞRENEBİLİRİM 2021?

Yeni eğitim ve öğretim yılında ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapıldı.

MEB'in aktardığı bilgilere göre, 1 milyon 536 bin 413 çocuk birinci sınıfa, 1 milyon 308 bin 352 öğrenci ise beşinci sınıfa kayıt oldu. Toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin kayıt işlemleri e-kayıt aracılığıyla yapıldı.

İlkokula başlayan 1. Sınıf öğrencilerinin kayıtları başvuru yapılmadan otomatikmen gerçekleştirildi. Kayıt işlemlerinden MERNİS'ten alınan bilgiler kullanıldı.

Beşinci sınıf öğrenciler için de velilere imam hatip ortaokulu, özel ortaokul ve ortaokul seçeneği sunuldu. Ortaokul tercihinde bulunan öğrenciler ise adreslerine uygun okullara yerleştirildi.

Çocuklarının kayıtlı oldukları okulu öğrenmek isteyen veliler aşağıdaki linke tıkladıktan sonra T.C numarası ve doğum yılı bilgileri ile sisteme giriş yapabilirler.

E OKUL EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

İLKOKUL ORTAOKUL KAYIT SORGULA

BU YIL İLK DEFA E-DEVLET'TEN DE YAYINLANACAK

Bu yıl ilk kez e-Kayıt sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden yayımlanacak. Dileyen veliler, e-Devlet üzerinden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilir.

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