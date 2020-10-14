''Çocuğumu dövdün'' kavgasında sandalye ve kovalar havalarda uçuştu!
İstanbul Kağıthane'de bir taksicinin ailesi çocuğumu dövdün iddiasıyla diğer aileye kova ve sandalye fırlatarak saldırdı. Uzun süren kavga çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu sonlanırken o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
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14 Ekim 2020 Çarşamba 14:06
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