Çocuğuna araç çarptığını öğrendi! Acılı anneyi kimse sakinleştiremedi
Afyonkarahisar’da 11 yaşındaki Pınar Meydan isimli genç kız, babasıyla telefon almaya gittiği sırada bir anda yola fırlayınca hafif ticari aracın çarpması sonucu savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine genç kız ambulansla hastaneye kaldırılırken olayı duyup olay yerine gelen annesini ise polis güçlükle sakinleştirdi.
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