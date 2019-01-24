Çocuğunu alan oraya koştu

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki aileler, yanlarına aldıkları çocukları ile belediye tarafından ücretsiz düzenlenen "Çocuk Sinema Günleri" etkinliğine akın etti.

Bozüyük'te sosyal ve kültürel hayatı canlandıran Fatih Bakıcı, geleceğin teminatı çocukların sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılama noktasında da önemli projelere imza attı. Başkan Bakıcı, yoğun ders temposuyla geçen birinci yarıyıl eğitim ve öğretim döneminin ardından yorulan ve dinlenmeyi hak eden çocukların imdadına koştu. "Çocuklaaar, Başkanımız Fatih Abinizden Karne Hediyesi" sloganıyla "Çocuk Sinema Günleri" etkinliği düzenlendi. Bozüyüklü çocuklar, anne ve babalarının ellerinden tuttukları gibi "Çocuk Sinema Günleri" etkinliğinin yolunu tuttu. Yarıyıl tatili süresince kültür merkezinde devam eden etkinliğin dünkü seanslarında "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" ve "Beyaz Diş" filmleri gösterime sunuldu.

Salonlar hınca hınç dolarken aileler, "Böyle güzel etkinliklerin devamını diliyoruz. Bozüyük'te sinema salonu olmadığından dolayı çocuklarımızı sosyalleştirme konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Neyse ki bu noktada belediye devreye girdi. Bu tür etkinliklerin hayata geçmesinde emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" dediler

20 Ocak 2018 Cumartesi günü başlayan etkinlikte, 13 gün boyunca birbirinden güzel 10 çocuk filminin 26 seansta gösterime girerek çocuk izleyicisi ile buluşacağı belirtildi. Sinema gösterimlerinin biletsiz ve ücretsiz olduğu seans saatlerinin 13:00 ve 15:30 olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA