Çocuğunu görme hakkını kullanacaktı! Kayınpederi tarafından dehşeti yaşadı
Esenyurt'ta eşinden boşanan Tolga Irmak isimli bir kişi velayeti annesinde olan 4 yaşındaki oğlunu görebilmek için önceden anlaşılan buluşma yerine gitti. Buluşma yerine bir süre sonra eşi yerine kayınpederi gelen kişi, kayınpederinin pompalı tüfekle saldırısı sonucu yaralandı. O anlar kameraya böyle kaydedildi.
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