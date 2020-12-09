Çocuğunu görme hakkını kullanacaktı! Kayınpederi tarafından dehşeti yaşadı

Esenyurt'ta eşinden boşanan Tolga Irmak isimli bir kişi velayeti annesinde olan 4 yaşındaki oğlunu görebilmek için önceden anlaşılan buluşma yerine gitti. Buluşma yerine bir süre sonra eşi yerine kayınpederi gelen kişi, kayınpederinin pompalı tüfekle saldırısı sonucu yaralandı. O anlar kameraya böyle kaydedildi.