Çocuğunu pencereden sarkıtıp, ?Atayım mı? diye bağıran kadın tedavi edilecek BURDUR'un Bucak ilçesinde 1,5 yaşındaki kız çocuğunu oturduğu apartmanın dördüncü katındaki evin penceresinden sarkıtıp, aşağı atmakla tehdit eden şizofren hastası olduğu iddia edilen kadının, hastanede psikolojik destek verilip, tedavi edilmesi kararlaştırıldı. Babası da zihinsel ve ruhsal engelli olan kız çocuğu ise korumaya alındı. Bucak?ın Çamlıca Mahallesi TOKİ konutlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, G.B. adlı kadın iddiaya göre ağlayan ?Y.? adlı çocuğunu susturamayınca cinnet getirdi. Kız çocuğunu susması için oturduğu apartmanın 4?üncü katındaki pencereden sarkıtarak "Atayım mı seni" diye bağıran kadını gören komşular duruma müdahale etti. Komşular ve çevredekiler kadına, "Çocuğu içeri al" diye bağırarak ikna etmeye çalıştı. Daha sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezi?ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. G.B.?nin oturduğu dairenin kapısını kırarak içeri giren polisler kadını etkisiz hale getirirken, çocuğu da korumaya aldı. HASTANEDE GÖZETİM KARARI Bucak Emniyet Müdürlüğü?ne götürülen G.B.?nin şizofren hastası olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından G.B., bugün Bucak Adliyesi?ne sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince G.B.?nin hastanede psikolojik destek verilip, tedavi edilmesi kararlaştırıldı. KIZ KORUMAYA ALINDI Öte yandan, babasının da zihinsel ve ruhsal engelli olduğu belirlenen kız çocuğu Y., Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı. OLAY ANI KAMERADA Olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde kızı koltuk altlarından tutarak camdan sarkıttığı görülen ve "Atayım mı aşağı" diye bağırdığı duyulan kadını çevredekilerin "Çocuğu içeri al" ve "Yapma" diye ikna etmeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: DHA