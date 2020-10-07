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Çocuğunun canlı dersteyken odaya çırılçıplak girdi! O anlar kamerada

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir kadın, çocuğu canlı dersteyken odaya çırılçıplak bir şekilde girdi. Öğretmen ve öğrenciler kadını o halde görünce şaşkına döndü. Öğretmen, çocuğa kamerayı kapatmasını söylese de panik yaşayan küçük çocuk kolunu dahi kıpırdatamadı.

ABD'de bir kadın canlı ders kurbanı oldu. Zoom üzerinden yapılan ders esnasında, çocuğunun derste olduğunu fark etmeyen anne üstü tamamen çıplak şekilde odaya daldı. Bir süre kamerayı fark etmeyen kadın odada oyalandıktan sonra kamerayı fark ettiği anda odadan kaçtı. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Zoom uygulaması üzerinden yapılan bir ders esnasında ilginç anlar yaşandı. Öğrencisinin annesinin odaya çıplak girdiğini gören öğretmen, çocuğa hemen kamerasını kapatmasını söyledi. Ancak küçük çocuk kamerayı kapatamadan olanlar oldu.

SOSYAL MEDYADA 5 MİLYON TIKLANDI

Sosyal medya üzerinden paylaşılan video kısa süre içinde 5 milyon kişi tarafından izlendi. Bazı kullanıcılar, olayı normal bir kaza olarak değerlendirirken bazı kullanıcılar ise annenin ne olursa olsun çocuğunun odasına çıplak olarak girmemesi gerektiğini söyleyip anneye tepki gösterdiler.

Çocuğunun canlı dersteyken odaya çırılçıplak girdi! O anlar kamerada

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