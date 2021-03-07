Çocuğunun gözü önünde, eski eşi İbrahim Zarap tarafından darbedilen kadın ilk kez konuştu!

Samsun'un Canik ilçesinde, sokak ortasında ve 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap'ın yaptıkları, tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada infial yaratan o görüntülerin ardından tutuklanan Zarap'ın eski eşi, şiddet mağduru E.M. ilk kez konuştu.

5 yaşındaki kızının gözleri önünde, boşandığı eski eşi İbrahim Zarap tarafından dakikalarca öldüresiye dövülen, bilincini kaybeden ve kafasına sayısız tekme savrulan E.M., olayın ardından kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. O anların bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilerek sosyal medyaya atılması üzerine infial yaratan görüntüler, binlerce kişiden ve siyasi isimlerden tepki topladı.

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"AKLIM YERİNDE OLSAYDI ÇOCUĞUMUN ÖNÜNDE YAPMAZDIM"

Olayın ardından mahalleli tarafından linç edilen Zarap, ilk ifadesinde, eski eşinin kendisini, çocuğunu göstermemekle tehdit ettiğini, bu nedenle sinir krizi geçirdiğini ve kendisini linç eden kişilerden de kimlik tespiti halinde tek tek şikayetçi olacağını belirtmişti.

Sonradan ortaya çıkan ifadesinde ise Zarap'ın "Çok pişmanım. Aklım yerinde değildi, yoksa böyle yapmazdım. Özelikle çocuğumun önünde yapmazdım. Görüntüleri izledim, orada kendimi tanıyamadım, o kişinin ben olduğuna inanamadım" dediği öğrenildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"HEP TUTUKLU KALSIN"

Olayın ardından kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten ve kafasında travmaya bağlı ödemler oluşan 24 yaşındaki E.M. ilk kez konuştu. Mağdur E.M., "Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın” dedi.