Çocuğunuzun kırtasiye ihtiyaçları artık hiç dert değil! Kırtasiye yardım başvuruları e- Devlet'ten yapılıyor! Peki başvuru nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, e-Devlet üzerinden başvuru yapan ailelere, öğrenciler için kırtasiye yardımı yapacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Çocuğunuzun kırtasiye ihtiyaçları artık hiç dert değil! Kırtasiye yardım başvuruları e- Devlet'ten yapılıyor! Peki başvuru nasıl yapılır?

2022- 2023 eğitim - öğretim yılının ilk döneminin başlamasına kısa bir süre kala, öğrenciler ve velileri okul ihtiyaçları telaşı karşıladı. Bu kapsamda öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının da enflasyonla birlikte artış göstermesi sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek, ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı yapma kararı aldı.

Çocuğunuzun kırtasiye ihtiyaçları artık hiç dert değil! Kırtasiye yardım başvuruları e- Devlet'ten yapılıyor! Peki başvuru nasıl yapılır?

KIRTASİYE YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Buna göre kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Aileler T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapıp başvurularını tamamlayabilecek.

KIRTASİYE YARDIMINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Başvuruların alınması sonrası, 1 Eylül 31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemleri tarafından öğrenim durumu tespit edilen kişilere ödemeler yapılacak.

Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.

Çocuğunuzun kırtasiye ihtiyaçları artık hiç dert değil! Kırtasiye yardım başvuruları e- Devlet'ten yapılıyor! Peki başvuru nasıl yapılır?

KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere bir kez olmak üzere bin 300 TL kırtasiye yardımı yapılacak.

KİMLER KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

Çocuğunuzun kırtasiye ihtiyaçları artık hiç dert değil! Kırtasiye yardım başvuruları e- Devlet'ten yapılıyor! Peki başvuru nasıl yapılır?

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