Çocuk Acil Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2212.58



Meslek Adı : Çocuk Acil Uzmanı

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Tıp Doktorları



Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı :

Ani olarak meydana gelen sağlık bozukluklarında çocuk hastanın, genel durumunu, şikayet ve taleplerini değerlendirerek, temel tıbbi sorunu belirleyen ve ilk tıbbi müdahaleyi yapan uzman hekimdir.



Görev ve İşlem Basamakları :Çocuk Acil Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çocuk hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında hastadan veya hasta yakınından ayrıntılı bilgi almak ve kaydetmek,

b) Hastanın ayrıntılı fiziki muayenesini yapmak,

c) Teşhise yönelik olarak tomoğrafi, manyetik rezonans, ultrason, röntgen, kan, idrar vb. tetkikleri istemek,

d) Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre tanı koymak ve tedavi yöntemlerini belirlemek,

e) Acil servise başvuran tüm akut hasta ve yaralıların ,stabilizasyon ve resüsitasyonları (yeniden canlandırma) değerlendirme ve bakımlarını sağlamak,

f) Hastanın değerlendirilmesi, hastalığın teşhis edilmesi, tedaviye başlanması , yatırılması, taburcu veya sevk edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

g) Gerektiğinde hastanın, hastane içinde veya dışında sürekli bakım olanaklarından (polikliniklerden) yararlanması için bilgilendirilmesini sağlamak ve yönlendirmek,

h) Akut bir hastalık veya yaralanma geçiren hastaların hastaneye gelmeden önceki bakımlarını uygun şekilde gerçekleştirmek,

i) Acil servisten çıkan hastaların izlenmelerini sağlamak,

j) Kritik bakım ve toksikoloji gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek,

k) Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,

l) Hastalık, yaralanma ve zehirlenmelerin önlenmesi için hastalar ve halkın eğitilmelerine yardımcı olmak,

m) Acil veya felaket durumlarında, toplumsal felaket hazırlıkları ve acil tıp hizmetleri sisteminin (EMS) yönetimine katılmak,

n) Acil serviste görev yapan yardımcı sağlık personelinin eğitim ve denetiminden sorumlu olmak,

o) Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek,kongre,sempozyum vb. aktivitelere katılmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Acil Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı mesleği için “7127.10” kod olarak kullanılır iken Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri mesleği için “8160.27” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Çocuk Acil Uzmanı Meslek Kodu “2212.58” olarak belirlenmiştir.