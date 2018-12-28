Çocuk Akademisi Yerli Malı Haftası’nı kutladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi öğrencileri Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi. 3-6 yaş arası miniklerin gösterileri ilgi ile izlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Altınova Mahallesi'nde açılan Osman Tabak Yerleşkesi içindeki Çocuk Akademisi öğrencileri, Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi. Etkinliğe Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hilmi İşsever ile miniklerin anneleri katılırken, 3-6 yaş arası öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Miniklerin becerileri hayran bıraktı

Yerli Malı Haftası ile ilgili eğitmenlerin sunumlarının ardından minik öğrencilerin gösterilerine geçildi. Hamur açıp gözleme pişiren, yayık ayranı yapan çocuklar, etkinliğe katılan herkesin hayranlığını kazandı.

"Çocuklarımız hayata hazır bireyler olarak yetişiyor"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, küçük manavlardan alışveriş yaptı, gözlemeciden gözleme, ayrancıdan ayran aldı. Eşkinat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bize ilkokul öğretmenimiz gıda üretiminde kendi kendine yetebilen 5 ülkeden biri olduğumuzu öğretmişti. Yerli üretime çok daha fazla önem verilir, yerli ürün tüketimi için çok ciddi çalışmalar yapılırdı. Bugün maalesef her alanda dışa bağımlı ve üretmeyen bir ekonomiye sahibiz. Yerli Malı Haftası gibi etkinliklerle çocuklarımıza bu bilinci yeniden aşılamalıyız. Çünkü üretime dayalı ekonomiye dönemezsek gelecek bizim için iyi olmayacak. Çocuk Akademisi öğrencilerimiz çok başarılılar. Öncelikle eğitmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımız burada yaşayarak, yaparak öğreniyor ve hayatta ihtiyaç duyacakları becerileri geliştiriyorlar. Aynı zamanda küçük yaştan itibaren kendi ihtiyaçlarının ve sorumluluklarının farkına vararak hayata hazır bireyler olarak yetişiyorlar. Hepsinin gözlerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, minik öğrencilerin anneleri tarafından yapılan atıştırmalıklar tüm katılımcılara ikram edilirken miniklerin başarılı performansları da izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kaynak: İHA