Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri görev tanımı nedir, Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri ne iş yapar, Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri Tanımı;

Konaklama işletmeleri, alışveriş merkezleri ve özel organizasyon firmaları gibi çocuk hizmetleri veren her türlü işletmede, çocukları eğitmek ve eğlendirmek, amacıyla planlanmış program dahilindeki aktiviteleri uygulayan, aktiviteler sırasında çocukların sorumluluğunu üstlenerek iyi vakit geçirmelerini sağlayan kişidir.

Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri Maaşları

Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri maaşı ortalama aylık 4.250- TL’dir. En düşük Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.800- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri Ne İş Yapar?

Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Program hazırlamak,

b) Program uygulamak,

c) İş öncesi hazırlık yapmak,

d) Çocukların emniyetini sağlamak,

e) Olumlu iletişim kurmak,

f) Hijyen-temizlik kurallarını uygulamak,

g) Öz bakım ihtiyaçlarını gidermek,

h) Aktivite sonrası işlemleri yapmak,

i) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek,

j) Kayıt/arşiv/rapor tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları

Meslek Birim Grubu :

Palyaçolar, Sihirbazlar, Akrobatlar Ve İlgili Meslek Mensupları

Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri mesleğinin meslek kodu 2659.10 olarak belirlenmiştir

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