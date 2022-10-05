Çocuk Dış Giysileri Dikim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çocuk Dış Giysileri Dikim Elemanı görev tanımı nedir, Çocuk Dış Giysileri Dikim Elemanı ne iş yapar, Çocuk Dış Giysileri Dikim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çocuk Dış Giysileri Dikim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çocuk Dış Giysileri Dikim Elemanı Tanımı;

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Çocuk Dış Giysileri Dikim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çocuk Dış Giysileri Dikim Elemanı Maaşları

Çocuk Dış Giysileri Dikim Elemanı maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Çocuk Dış Giysileri Dikim Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çocuk Dış Giysileri Dikim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.32

Meslek Adı :

Çocuk Dış Giysileri Dikim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çocuk dış giysilerinin (çocuk ceket 6-12 yaş,- mont 6-12 yaş, manto 2-6 yaş, 6-12 yaş) kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çocuk Dış Giysileri Dikim Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinede düz dikiş yapmak

b) Overlok dikişi yapmak

c) Giysi için ölçü almak

d) Kesim yapmak e

) Giyside süsleme yapmak

f) Ütüleme yapmak

g) 6 -12 yaş ceket, kalıbı hazırlamak

h) 6 -12 yaş çocuk montu üretmek

i) Otomatta ilik açmak ,düğme dikmek

j) 6 -12 yaş mont kalıbı hazırlamak

k) 6 -12 yaş çocuk montu üretmek

l) Otomatta ilik açmak, düğme dikmek m) 2-6 yaş manto kalıbı hazırlamak

n) 2-6 yaş mantosu üretmek

o) Otomatta ilik açmak, düğme dikmek

p) 6 -12 yaş manto kalıbı hazırlamak q) 2-6 yaş mantosu üretmek

r) Otomatta ilik açmak, düğme dikmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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