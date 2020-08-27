Çocuk doktorluğu mesleği sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir özelliğe sahip olmakla birlikte bu branş hakkında ulusla ve uluslararası birçok konferans ve sempozyumlar yakından takip ediliyor.

Doktorluk mesleği için uzun yıllar eğitim alınması gerektiği biliniyor. 6 yıl eğitim görülmesi zorunlu olan doktorluk Peki Çocuk doktoru nedir? Çocuk doktoru nasıl olunur? Çocuk doktoru maaşları ne kadar?

Çocuk doktoru olabilmek için 6 yıllık Tıp eğitimini tamamlamalı, sonrasında TUS’a girmeli ve pediatri uzmanlığına yerleşmeli, 4 yıllık uzmanlık sürecini bitirmelisiniz. İşte detaylar...

ÇOCUK DOKTORU NASIL OLUNUR?

Çocuk doktoru olmak için öncelikle tıp fakültesinin bitirilmesi gerekmektedir. Tıp fakültesinde eğitim gören öğrenciler branş seçimlerini yaparlar. Bu seçimlerinden sonra uzmanlık kollarına göre eğitim almaya devam ederler.

Genel tıp eğitiminden sonra branş eğitimleri başlar. Toplam altı senelik eğitim öğretim süresinin bir yılı genel tıp eğitimi iken geri kalan beş senelik sürede tercih edilen branş eğitimleri alınır. Tıp öğrencileri bu eğitimleri başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra staj sürecine geçer.

Tıp fakültesi eğitiminin 6 yıllık bir dönemi içerisine aldığını söyleyebiliriz. Bu fakülteden lisans derecesinde mezun olan doktorlar, TUS’a girmek durumundadır. TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı, esasında doktor olabilmenin en önemli aşaması olarak karşımıza çıkar. Buradan yüksek puan alan adaylar Pediatri alanında ihtisas yapmaya da hak kazanmaktadır. Bundan dolayı çocuk doktoru olmak isteyenler mutlaka TUS puanını yüksek tutmak durumundadır. Tam olarak 4 yıllık ihtisas eğitimi sonrasında doktorların çocuk doktoru olabilmeleri de mümkün olmaktadır.

ÇOCUK DOKTORU MAAŞLARI NE KADAR?

Doktor maaşları 5 bin ila 10 bin arasında değişim göstermektedir. Bunda en önemli etken ünvanlarıdır.

Günümüz itibariyle çocuk doktorlarının hem özelde hem de devlette çalışma olanaklarının bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla çocuk doktoru maaşı ne kadar? Sorusuna yanıt verirken çocuk doktorunun çalıştığı sektöre göre bir maaş durumunda söz edebiliriz. Devlette çalışan çocuk doktoru maaşı 20 Haziran itibariyle yapışan 5.75 oranındaki zamlardan sonra 8 bin 675 Türk Lirası olmuştur. Elbette ki bu maaş miktarı 1/4 kademesindeki çocuk doktorları için geçerli olmaktadır. Bu kapsamda bu maaşa aile yardımı ve diğer ek kalemler de dahil olduğunda ortalama 10 bin TL gibi bir maaş miktarı karşımıza çıkmaktadır.

Özel sektörde çalışan çocuk doktur maaşı ise çalışılan kurumun maaş politikasına göre değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda özellikle alanında uzmanlaşmış olan çocuk doktorlarının özel sektörde çok daha fazla maaş alabildiklerini söyleyebiliriz. Mesleğe henüz yeni başlamış olan çocuk doktorları özel sektörde maaş olarak 5 bin Türk Lirasından başlayan ücretlerle çalışabilmektedir. Tecrübe ve deneyim arttıkça özel sektörde çalışan doktorların maaşlarında da önemli artışlar gözlenmektedir.

ÇOCUK CERRAHI NASIL OLUNUR?

Çocuk cerrahları, 6 yıl tıp eğitimini tamamladıktan sonra 5 yıl çocuk cerrahisi bölümünde uzmanlık eğitimi alırlar. Doğumsal anomaliler olarak bilinen doğum esnasında var olan fiziksel şekil bozuklukların ve pek çok hastalığın tanı ve tedavisi ile çocuk cerrahisi bölümü hekimleri ilgilenir. Kalp hastalıkları hariç olmak üzere göğüs, jinekoloji, onkoloji, endokrin, sindirim sistemi, travma, karın ve göbek fıtığı cerrahisi başlıca uzmanlık alanlarıdır. Açık ameliyatların yanı sıra kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimler de çocuk cerrahı tarafından uygulanır.

ÇOCUK KARDİYOLOĞU NASIL OLUNUR?

Çocuk kardiyologları, 6 yıl tıp fakültesi eğitimi aldıktan sonra 4 yıl pediatri alanında uzmanlık eğitimi yaparlar. Sonrasında 2 yıl çocuk kalp ve damar cerrahisi alanında yan dal eğitimi alarak uzun bir eğitim sürecini tamamlarlar. Bu bilim dalı, anne karnında yer alan bebekten başlayarak, 18 yaşındaki çocuklara kadar olan bireylerin kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Çocuk kardiyolojisi üfürüm gibi doğumsal olarak tanımlanan konjenital kalp rahatsızlıklarının yanı sıra, edinsel yani sonradan görülen hastalıkların tanı ve tedavisi ile de ilgilenir. Çocuklarda çoğu vakada küçük bir kesi üzerinden yapılan cerrahi müdahaleler ve çocukların hızlı metabolizması sayesinde iyileşme süreci yetişkinlere göre çok daha hızlı olur.