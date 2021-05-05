Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?



Meslek Kodu : 2212.60



Meslek Adı : Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Tıp Doktorları



Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : -



Görev ve İşlem Basamakları :Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri mesleği için “3257.04” kod olarak kullanılır iken Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar mesleği için “8112.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Meslek Kodu “2212.60” olarak belirlenmiştir.