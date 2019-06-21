Çocuk gelin Sentenet Ana’nın 140 çocuğu var

Van'ın Erciş ilçesi Karlıyayla Mahallesi'nde yaşayan Sentenet ile İrfan Polat'ın hayat hikayesi belgesele konu oldu. 13 yaşında "çocuk gelin" olarak kocaya giden Sentenet Polat (42), çocuk özlemini ise eşi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağışladığı arsada yapılan okulda eğitim gören 140 çocukla gideriyor.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan mahallelerinde yaşadıklarını belirten Sentenet ve İrfan Polat çifti, yıllardır gördükleri tedavi ile bir çocuklarının dünyaya geldiğini, 5 aylık iken böbrek yetmezliği nedeniyle bebeklerini toprağa verdiklerini belirttiler. O günden sonra çocuk sahibi olamadıklarını belirten çift, çalışıp biriktirdikleri para ile satın aldıkları arsayı okul yapımı için eğitime bağışladıklarını söylediler. Sentenet ve İrfan Polat çifti, arsalarına yapılan okuldaki 140 öğrenciyi ise çocukları gibi gördüklerini belirterek, çocuk yaşta evliliğe şiddetle karşı çıktıklarını ifade ettiler.

13 yaşında gelin oldu

25 yaşındaki eşi ile 13 yaşında evlendirildiğini belirten Sentenet Polat, yıllarca çocuk özlemi çektiğini, tedavi olmak için Van ve İstanbul'a gittiğini söyledi. Tedavi sonrası Yağmur adında bir kız çocuğu olduğunu ve bebeğini 5 aylık iken böbrek yetmezliği nedeniyle toprağa verdiğini anlatan Sentenet Polat, o günden sonra eşi ile biriktirdikleri parayla satın aldıkları arsayı da okul yapımı için bağışladıklarını söyledi. Okulda eğitim gören 140 çocuğun tamamını kendi çocukları gibi gördüğünü de anlatan Polat, Yönetmen Mahmure Vaizoğlu ile tedavi esnasında İstanbul'da tanıştığını da ifade ederek, eşinden izinsiz belgesel çekim teklifini kabul ettiğini, daha sonra durumu eşine açtığında ise eşinden büyük destek gördüğünü söyledi.

İrfan Polat ise eşi ile 1996 yılında evlendiğini belirterek, her zaman her konuda eşine destek verdiğini belirtti. Küçükbaş hayvanlarını satarak köyünde almış olduğu arsayı çocuklar okusun diye Milli Eğitime bağışladığını bedelsiz bağışladığını ifade eden Polat, belgesel konusunda eşine ise tam destek verdiğini söyledi.

Sentenet Ana'nın hayatı belgesel oldu

Polat çiftinin hayat hikayelerinden çok etkilendiği köy okulunda yaptıkları bir basın açıklamasıyla anlatan Yönetmen Mahmure Vaizoğlu ise, aileden gerekli izinleri aldıktan sonra çekimlere başladıklarını söyledi. Anneler Günü'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve BNP Paribas Cardif'in desteği ile Mimar Sinan Üniversitesi ekibi tarafından belgesel çekimine başladıklarını belirten Vaizoğlu, "Sentenet, mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayan, yaşam dolu, çok güçlü bir kadın. Ondan ilham aldık ve BHP Paripas Cardif'in desteği ile bu hikayenin gün yüzüne çıkmasını, kadınlarımız için bir hayalin hikayesini gözler önüne sermeyi istedik. Belgeselimizi İstanbul ve Karlıyayla köyündeki çekimlerin ardından 2020 yılı Anneler Günü'nde gösterime sunacağız. Bize desteklerini esirgemeyen tüm kurum, kuruluşlara, dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

BNP Paribas Cardif Türkiye İletişim ve İnovasyon Müdürü Tuğba Çamlı Cantürk ise, Sentenet Ana ve eşi İrfan'ın herkese örnek olan hikayesinin kendilerini çok etkilediğini dile getirerek, "Belgesele destek olmak istedik. Kendilerine ait arsayı Milli Eğitim Bakanlığına bağışlayarak köylerine bir okul kazandıran Sentenet ve İrfan Polat, onlarca çocuğun geleceğine katkıda bulunuyor. Bu hikayenin kamuoyuna ulaştırılması ve ilham kaynağı olması toplum için önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA