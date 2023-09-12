Çocuk gelişim merkezlerinde minikler okula dönmenin heyecanını yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Adile Teyze, Münir Özkul, Halkkent, Tarsus'taki Begonvil ve Yenice'deki Yaşar Bayboğan Çocuk Gelişim Merkezleri, 2023-2024 eğitim ve öğretim...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Çocuk gelişim merkezlerinde minikler okula dönmenin heyecanını yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Adile Teyze, Münir Özkul, Halkkent, Tarsus'taki Begonvil ve Yenice'deki Yaşar Bayboğan Çocuk Gelişim Merkezleri, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte, yeni döneme başlangıç yaptı.

Çocuk gelişim merkezlerinde 36 ile 72 ay arasındaki çocuklar, uzman kadro eşliğinde eğitim programı çerçevesinde duyusal, sosyal ve öz bakım alanlarında destekleniyor. Yeni eğitim öğretim dönemi için kapılarını açan çocuk merkezlerinde eş zamanlı olarak "Okulumda İlk Günüm" adlı etkinlik de düzenlendi. Bu çerçevede Halkkent Çocuk Gelişim Merkezinde düzenlenen etkinlikte, "Neşeli Harfler', "Neşeli Notalar" ve "Neşeli Sesler" çocuk grupları oyun bahçesinde oyunlar oynayarak yeni döneme hızlı ve mutlu bir giriş yaptı.

"Her eğitim ve öğretim dönemini büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılıyoruz"

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuk gelişim merkezlerinde oryantasyon sürecini başlattıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Gelişim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, "Yeni dönemin başlamasıyla birlikte, çocuklarımız ve bizler çok heyecanlıyız. Aslında çocuk gelişim merkezlerimiz 12 ay boyunca kapanmadan, aktif bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Yine de her eğitim ve öğretim dönemini büyük bir heyecan ve coşkuyla çocuklarımızla birlikte karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Hayatta en büyük şansın iyi bir öğretmene denk gelmek olduğunu da belirten Tanışık, çocukların Mersin Büyükşehir Belediyesinin çocuk merkezlerinde güvende olduğunu vurguladı. Oryantasyon süreciyle ilgili de bilgiler aktaran Tanışık, "Miniklerimizle birlikte sınıflarda ritim oyunları oynadık. İlk güne dair anı fotoğrafı çekildik. Çocuklarımızın birbiriyle kaynaşmasını sağladık. Ebeveynlerimize uyum süreci ile ilgili bilgilendirmeler yaptık. Uyum sürecinde onlara eşlik ettik. Tüm ekip olarak, çocuklarımızın kendilerini güvende ve evlerinde gibi hissetmeleri için elimizden geleni yaptık" ifadelerine yer verdi.

Okulunu çok özlediğini söyleyen Asil Tuğra Akça, "Okulumu ve öğretmenlerimi çok seviyorum. Arkadaşlarımı çok özledim. Yazın yüzdüm, kumda oynadım ama okula döndüğüm için mutluyum" dedi.

Çocuklardan Alya Yeşilot ise "Okuluma döndüğüm ve öğretmenlerime kavuştuğum için mutluyum. Okulda bir sürü etkinlik yapıyoruz, hepsi çok güzel" ifadelerini kullandı.

Çocuk gelişim merkezlerinde minikler okula dönmenin heyecanını yaşadı

Çocuk gelişim merkezlerinde minikler okula dönmenin heyecanını yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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